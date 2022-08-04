Zorlu Töre: “Üretmeden kalkınamayız”

Töre, burada yaptığı konuşmada Mehmetçik isminin önemini anlatarak 74’de gelen Mehmetçiği simgeleyerek Galatya’ya “Mehmetçik” adının verildiğini, tarihi bir köy olmasından dolayı da bu ismin köye çok yakıştığını belirtti.

Mehmetçik’teki üretime dikkati çeken ve üretime katkı koyanlara teşekkür eden Töre: “Üretmeden kalkınamayız” dedi.

Bir toprağı sadece canla, kanla kurtarmanın yeterli olmadığını vurgulayan Başkan Töre, o toprağın işlenmesi, üretim yapılması ve üzerinde alın teri akıtılması gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olmasına katkı koyan devlet büyüklerini ve aziz şehitleri rahmetle andığını söyleyen Töre, onları bu festivallerde de sürekli anmanın önemine değindi.

Mehmetçik Festivali’nin ambargolara rağmen Uluslararası bir boyuta taşınmasının önemli olduğunu vurgulayan Töre, dayanışma ve devlete sahip çıkma ile daha bir çok zorluğun da aşılabileceğini söyledi.