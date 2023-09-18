Zanlı yeniden mahkemeye çıkarılırken, hakkında askeri yasak bölgeyi ihlal suçunun yanı sıra insan kaçakçılığı suçundan da dosya hazırlandığı belirtildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Sami Güneş olguları aktardı.



Polis, 3 Eylül 2023 tarihinde saat 02.30 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen Kıbrıslı Rum Mihail Gavrill’in kullanımında bulunan KBN 211 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğuna saklanarak güneye geçmeye çalışan Kamerunlu Nelly Diana Likiıng ile 6 aylık bebeğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Mihail Gavrill ile Nelly Diana Likiıng’in gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Nelly Diana Likiıng’in 30 Eylül 2022 tarihinden beri toplam 278 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Polis Nelly Diana Likiıng’in 4 Eylül 2023 tarihinde 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildiğini,Mihail Gavrill’in ise 2 gün daha tutuklu kalması yönünde emir alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Nelly Diana Likiıng’in Almanya’da yaşayan abisinin KKTC’de yaşayan Kamerunlu bir kadına 900 Euro göndererek, kız kardeşinin güneye gitmesine yardımcı olacak birini bulunmasını istediğini söyledi.

Polis, alınan bu bilgi üzerine cezaevinde bulunan Nelly Diana Likiıng’in ziyaret edildiğini ve izahat istendiğini ifade etti.

Polis, Nelly Diana Likiıng’in Avrupa Birliğinde olduğu için güneye gitmek istediğini, arkadaşının ayarladığı Gavrill’in para karşılığında kendisini güneye götürmeyi kabul ettiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, bu tespit üzerine zanlı hakkında insan kaçakçılığı suçundan da soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının cep telefonlarının emare alındığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, Mihail Gavrill’in 7 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.