Politis gazetesi: “Kıbrıslı Türklerin Çocuklarına Vatandaşlık Verilmesinde Tuhaflıklar – Başvuruların İncelenmesinde Yaşanan Gecikme Genel” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Sayıştay’ının Güney Kıbrıs’taki vatandaşlık işlemlerinde ve Kıbrıslı Türklerin çocuklarına vatandaşlık verilmesinde, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü sebebiyle yaşanan hukuki belirsizlikleri ortaya koyduğunu, konunun Rum Meclisi Denetleme Komitesinde ele alındığını yazdı.

Habere göre komite toplantısında konuşan AKEL Milletvekili İrini Haralambidu, Kıbrıslı Türklerin karma evliliklerinden olan ve “Kıbrıs’ta doğan” çocukların “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almakta yaşadıkları zorlukları gündeme getirdi.

Haralambidu, ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk, diğeri Türkiye uyruklu olan ve Kıbrıs’ta doğan çocukların “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını alamadıklarını ancak bu çocukların Türkiye’de doğmaları durumunda “otomatikman vatandaş olduklarını” belirterek, bu sebepten ötürü pek çok Kıbrıslı Türk’ün, doğumlarına kısa bir süre kala Türkiye’ye giderek orada doğum yaptıklarını vurguladı.

“Bu pek çok ebeveyni, çocuklarının haklarını almak için bu yola sevk ediyor” şeklinde konuşan Haralambidu; “Bu, tuhaf bir sistem yaratan, birçoklarının suiistimal ettiği hukuki bir boşluk” vurgusunda bulundu.

Gazete, Rum Sayıştay Andreas Papakonstantinu’nun da komitede yaptığı konuşmada, vatandaşlık verilmesi kriterlerinde ve süreçlerinde belirsizlikler olmasından duyduğu endişeyi dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Sayıştay, vatandaşlık alma kriterlerinin daha net kriterler ve şeffaflığa sahip olmaları gerektiğini belirterek “Kıbrıslı Türk vatandaşların farklı fotoğraflara sahip farklı kimlik belgeleri veya pasaportlar sunduklarını tespit ettiklerini” vurguladı.

Başvuruların incelenmesinde yaşanan gecikmeler

Gazete, vatandaşlık başvurularında yaşanan gecikmelerin de komite toplantısında ele alındığını, Sayıştayın 2023 raporunda 2023 yılında 12 bin vatandaşlık başvurusunun beklemede olduğunun vurgulandığını yazdı.

Habere göre Papakonstantinu, “ikamet yılları temelinde vatandaşlık başvurularının bekleme süresinin 3, evlilik dolayısıyla yapılan başvuruların ise 2 yılı bulduğunu” vurgularken gecikmelerin ana nedeninin personel eksikliği olduğunu belirtti.

Papakonstantinu, daimi ikametgah başvurularında da gecikmeler yaşandığını, yurt dışından geliri olan ve Güney Kıbrıs’tan daimi ikametgah isteyen 3 bin kişinin başvurusunun beklemede olduğunu ifade etti. Papakonstantinu, öğrencilere verilen geçici ikamet izni konusunda ise, bu izne sahip öğrencilerinden yüzde 12’sinin, izinleri bitmesine rağmen adadan ayrılmadığını, yüzde 16’sının ise çok geç ayrıldıklarını sözlerine ekledi.

Haberde Rum Nüfus Dairesi Müdürü Nataşa İkonomu’nun söz alarak, yaşan gecikmelerin azaltılması için Avrupa Birliği finansmanıyla beş yeni personel alımının onaylandığını vurguladığı da yer aldı.