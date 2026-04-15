Konuyla ilgili haberinde, Güney Kıbrıs’ta binlerce eski ve bakımsız bina olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki binaların yüzde 56’sının, yani yaklaşık 270 bin binanın, 25 yaşın üzerinde olduğunu kaydetti.

Gazete, Rum İstatistik Dairesi'nin en son 2024 yılının ağustos ayına güncellenmiş verilerine dayanarak, kayda geçirilen konutlardan bin 440’ının 1919 yılından önce inşa edildiğini ifade etti.

Haravgi gazetesi de konuyla ilgili haberinde, elindeki bilgilere dayanarak Güney Kıbrıs genelinde en az bin 292 binanın tehlikeli olarak addedildiğini yazdı.

Haberde, Larnaka kenti ve ilçesindeki tehlikeli binaların sayısının ise 500’ü aştığı belirtildi.