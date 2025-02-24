Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20-21.02.2025 tarihleri arasında, Lefkoşa ve Demirhan’da faaliyet gösteren iki ayrı market içerisinde müşteri olarak bulunan kimliği meçhul şahıs/lar tarafından, marketler içerisinde satışa sunulan toplam 79,187.39 TL değerindeki 7 şişe alkollü içki alınıp, kasada ödeme yapılmadan market dışına çıkarılmak suretiyle çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ö.(E-43), E.D.(E-19) ve Y.A.(E-18) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma kapsamında, bahse konu şahısların Girne’de kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise, hırsızlık olduklarından şüphelenilen toplam 51 şişe alkollü içki, 49 paket çikolata ve muhtelif kişisel bakım ürünlerini kanunsuz olarak tasarruf ettikleri tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.