Alashia Terra-Cotta Sanat Topluluğu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26–27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyum, kültürel mirasın korunması ve araştırılmasını sürdürülebilirlik perspektifiyle ele alan disiplinler arası sunumlara ev sahipliği yaptı.

Sempozyum; KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, KKTC Kültür Dairesi, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğinde; ev sahipliğini Acapulco Resort Convention Spa Hotel’in üstlendiği organizasyon kapsamında gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli–Alayköy Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Çatalköy–Esentepe Belediyesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun katkı ve destekleriyle hayata geçirilen sempozyuma; akademisyenler, alan uzmanları ve kurum temsilcileri katıldı.

- Kurtarma kazıları, arkeolojik alanda karşılaşılan koruma sorunları ve kültürel varlıklar konuşuldu

Sempozyum süresince gerçekleştirilen sunumlar arasında; Kıbrıs’taki kurtarma kazıları, arkeolojik alanlarda karşılaşılan koruma sorunları, kıyı ve kentsel baskı altındaki kültürel varlıklar ile restorasyon uygulamaları da ele alındı.

Özellikle Soli Antik Kenti’nde yürütülen çalışmalar, kurtarma kazılarının bilimsel sorumluluk çerçevesinde nasıl yönetilmesi gerektiğine dair verilerin sunulduğu etkinlikte, Selimiye Camii restorasyon süreci örnek vaka olarak değerlendirilerek; tarihi yapılarda müdahale sınırları, özgünlük ilkesi ve uluslararası koruma kriterleri tartışıldı.

Sempozyum kapsamında “Zamanın Katmanları” sergisi açılarak, sanatseverle buluştu.

- Gedük

Kapanış değerlendirmesinde bulunan KÜMAD Başkanı Serkan Gedük, sempozyumda akademik bildirilerin yanında; sahada verilen emeği, kurtarma kazılarındaki titiz çalışmaları ve restorasyon süreçlerindeki sorumluluğun da değerlendirildiğini kaydetti.

Gedük, “Kültürel miras, zamana bırakılacak bir mesele değildir. Bilimsel akıl, kurumsal iş birliği ve toplumsal bilinç bir araya gelmeden koruma mümkün değildir. KÜMAD olarak hedefimiz; bu platformu her yıl daha da güçlendirerek sürdürülebilir projelere zemin hazırlamak ve kültürel miras konusunda ortak bir refleks oluşturmaktır.” ifadelerini kullandı.

- Ateşin

Ayhatun Ateşin ise, mirasın etik sorumluluk boyutuna dikkat çekerek, sempozyumun bir “hafıza buluşması” olduğunu vurguladı.

“İki gün boyunca bilgiyle, deneyimle, tartışmayla ve en önemlisi ortak sorumluluk bilinciyle bir arada olduk. Bu sempozyumu yalnızca bir akademik etkinlik olarak değil, bir hafıza buluşması olarak yaşadık. Kültürel miras; taşta, toprakta olduğu kadar sözde, seste, ritüelde ve bellekte yaşar. Korumanın bir tercih değil, etik bir zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırladık.” diyen Ateşin, mirasın devralınan bir yük değil, geleceğe devretmekle sorumlu olunan bir emanet olduğunu belirtti.

Organizasyon sürecine katkı sunan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da sempozyumun sürdürülebilir projelere zemin hazırlayan, ilham verici bir platform olduğunu ifade etti.

Ziba, sempozyumun yoğun katılım ve güçlü iş birliğiyle gerçekleştiğini belirterek, katılımcıların aktif katkılarının, sempozyumun verimliliğini ve etki alanını daha da güçlendirdiğini kaydetti. Ziba, “Sempozyum süresince ortaya konulan görüş ve önerilerin, kültürel miras alanındaki çalışmalara yol gösterici olacağına inanıyorum.” dedi.

Zaimağaoğlu ise bilimsel, sürdürülebilir, verimli, birçok açıdan yeni projelerin de ilk adımlarının atıldığı bir sempozyum olduğunu söyleyerek, sürdürülebilir projelere zemin hazırladığını vurguladı; ülke kültürü ve mirası adına uzun soluklu bir yolculuk rehberi olacağına inanç belirtti.