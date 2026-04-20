Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, girişimin “Kıbrıslı Sivil Toplum İş başında” hibe programının onuncu uygulaması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, teklif çağrısının kısıtlı olduğu ve başvuru sahiplerinin ilk aşamada yalnızca proje kavram belgesi sunması gerektiği belirtilerek, tekliflerin (proje kavram belgelerinin) son başvuru tarihinin 16 Haziran saat 15.00 (Brüksel saati) / 16.00 (Kıbrıs saati) olarak belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/prospect-details/185928PROSPECTSEN bağlantısında hibe başvuru rehberi ile teklif çağrısına ilişkin belgeler ve şablonların yer aldığı kaydedildi.

Bilgilendirme ve eğitim oturumlarının Nisan–Mayıs 2026 döneminde çevrimiçi ortamda ve yüz yüze gerçekleştirileceğinin aktarıldığı açıklamada, ayrıntılı bilgiye www.abbilgi.eu, www.facebook.com/ABBilgi, https://civicspace.eu/en/ ve www.facebook.com/civicspaceeu bağlantılarından ulaşılabileceği belirtildi.

Açıklamada, 2007 yılından bu yana Avrupa Komisyonu’nun art arda yapılan teklif çağrıları aracılığıyla Kıbrıs’taki sivil topluma 19 milyon Euro kaynak sağladığı anımsatılarak, yeni teklif çağrısının “Kıbrıs Türk toplumunda sivil toplumun güçlendirilmesi, iki toplumlu güven artırıcı çalışmalar ve yeni başvuru sahipleri” olmak üzere üç ayrı finansman bileşeni etrafında yapılandırıldığı bildirildi.