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Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet KARAMANOĞLU, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. LH 059 plakalı otobüs sürücüsü Hüseyin İPEKÇİOĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

10.03.2025 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Kurtuluş Sokak üzerinde Kaymakamlık önlerinde, Hüseyin İPEKÇİOĞLU (E-43) yönetimindeki LH 059 plakalı otobüs ile park halinden güney istikametine doğru geri geri dikkatsiz şekilde harekete geçmesi sonucu, o esnada Kurtuluş Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Mehmet KARAMANOĞLU (E-85) yönetimindeki CF 487 plakalı motosikletin sol yan kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Nuray ÇAKIR (K-47), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

10.03.2025 tarhınde, saat 11:00 sıralarında, Güzelyurt-Girne Anayolu üzerinde Kılıçarslan Köprüsü yakınlarında, Mustafa ÇAKIR (E-60) yönetimindeki MT 773 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç, yolun sağından çıkmış ve toprak sete çarpıp durmuştur.

Polisin kaza larla ilgili açıklaması şöyle:

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