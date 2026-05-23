Güney Kıbrıs’ta nüfusun ortalama yaşının 2025 yılının ocak ayında 41 olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bu rakamın 2005 yılında 34.9, 2015 yılında ise 37 olduğunu kaydetti.

Avrupa İstatistik Birimi Eurostat tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak aynı zaman dilimi içerisinde 65-79 yaş grubundaki kişilerin oranının yüzde 5 arttığını, gençlerin oranının ise azaldığını kaydeden gazete, 2025 yılında 65 yaş üzeri kişilerin toplam nüfusun yüzde 13,9’una ulaştıklarını belirtti.

2025 yılında 15 yaşına kadar olan çocukların nüfus içerisindeki oranının yüzde 15,2 olduğunu da yazan gazete, bu oranın 2015 yılında yüzde 16.2, 2005 yılında ise yüzde 19.9 olduğunu ifade etti.

Çalışma çağında oldukları kabul edilen 20-64 yaş aralığındaki kişilerin oranının ise 2025 yılında nüfusun yüzde 61,7’sini oluşturduğunu ifade eden gazete, 15 ile 19 yaş arası yaş grubundaki gençlerin ise toplam nüfusun yüzde 4,9’unu temsil ettiklerini ekledi.