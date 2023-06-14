28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından kurultay sürecini başlatan CHP'de "değişim" tartışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının "değişim" ile ilgili değerlendirmeleri devam ederken İBB Başkanı ile CHP liderinin bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleştiriyor.

28 Mayıs seçimlerinden sonra 2 kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun görüşmesi CHP Genel Merkezi'nde yapılıyor.

İMAMOĞLU'NDAN YİNE "DEĞİŞİM" MESAJI

Dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve değişim vurgusu yapan İmamoğlu'na "Değişimden kastınız nedir?" diye de soruldu.

İmamoğlu, "Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Genel Başkanımız İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünülmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul… Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil." dedi.

"GÖRÜŞLERİMİ AKTARIYORUM"

İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, sadece Özgür Özel ile görüşmediğini ifade ederken "Engin Altay, Engin Özkoç… Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da, parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum." dedi.

Özel ile de bu kapsamda görüştüğünü belirten İBB Başkanı, Özel'in adaylık açıklaması hakkında "Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.