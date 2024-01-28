İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan kilisesinde, pazar ayini sırasında silahlı saldırı oldu.

Maskeli 2 kişi ayine katılan C.T.'ye silahlı saldırı düzenledi. C.T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Tek bir kişiye saldıır olduğunu söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül, ""Hepimizin başı sağ olsun. 52 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Polisimizin savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok, tek bir kişiye saldırı olmuş. İçeri girilmiş ve vefat eden kişiye saldırıda bulunulmuş. İçişleri Bakanlığımızın açıklaması olayın çerçevesini çiziyor. Paylaşılan diğer bilgilere itibar etmeyelim. Olay çok yeni. Herkes görevini yapıyor. Failler yakalanıp yargılanacak. Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor." açıklamasında bulundu.

Polis ekipleri bölgede yolları keserek zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek "Olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.