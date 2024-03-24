Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de '5 milyonluk' soru heyecanı yaşandı. 19 yaşındaki Berk Göktaş, geçtiğimiz bölümde "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını verdi. Soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, büyük ödül 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

MİLYONER'DE 5 MİLYON TL'LİK SORU HEYECANI

Yarışmanın son bölümünde ise heyecan doruğa çıktı.

13'üncü ve büyük ödüllü soruda Berk Göktaş'ın karşısına, "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu çıktı.

Uzun süre düşünen ve akıl yürüten Berk Göktaş, doğru yanıta ulaşabilmek için uzun süre düşündü.

Berk Göktaş, soruyu yanıtlamayı tercih etti ve 'nohut' şıkkını seçti.

Berk Göztaş, doğru yanıt olan 'C' şıkkını seçti ve büyük ödül olan 5 milyon TL'yi kazandı.

Berk Göktaş, yarışma tarihinde ilk kez 5 milyon liralık ödülü kazanan yarışmacı oldu.

Genç yarışmacı büyük ödülü kazandığını öğrenince büyük mutluluk yaşadı.