Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Ardıç, zanlının 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.02 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan geçiş yapmak istediği sırada yapılan kontrolde, adına 23 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen Belçika kimlik kartı ile KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığının, ancak aynı kimlik kartıyla 27 Mayıs 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının ileri işlem için polis karakoluna götürüldüğünü, yürütülen soruşturmada söz konusu kimlik kartını “James” lakaplı, adı ve soyadı tespit edilemeyen bir şahsa vererek ülkeden çıkış yapmasına yardımcı olduğunun belirlendiğini aktardı.

Polis memuru, zanlının çantasında yapılan aramada takma saç ile bir adet fotoğraf bulunduğunu, Ercan Havalimanı’ndaki kamera görüntülerinin incelendiğini ve kimlikle işlem yapan kişinin çantada bulunan fotoğraftaki şahıs olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında zanlının üzerinde bulunan iki cep telefonu ile pasaportun emare olarak alındığını belirten polis, zanlının daha önce iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün ek tutukluluk süresi alındığını söyledi. Pasaportun uzman incelemesine gönderildiğini ifade eden polis, soruşturmanın sürdüğünü ancak zanlının geri kalan tahkikata etki edemeyeceğini belirtti.

Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ve KKTC’de yasal bağı bulunmadığını ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.