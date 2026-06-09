Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Yener, zanlının 8 Haziran 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Haspolat civarında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı şekilde geçiş yaptığını ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini söyledi.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından suçüstü yakalanan zanlının aracında yapılan aramada yaklaşık 1900 kilo kırmızı et tespit edilerek emare alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu, ayrıca etlerin kimler için getirildiğinin araştırılacağını ifade etti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.