-ÖZEL HABER

Sadece Kıbrıslı Türklerin değil Kıbrıslı Rumların da özgürlüğe kavuşmasını sağlayan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük kutlamaları Güney Kıbrıs’taki bazı çevrelerde hazımsızlık yaratmaya devam ediyor.



21 Temmuz 2023 tarihinde Derinya Rum barikatında büyük çoğunluğunu terör örgütü ELAM üyelerinin oluşturduğu Anorthosis Spor Kulübü Mahıtek Grubu (Savaşçı Grubu) taraftarlarından oluşan yaklaşık 150 kişinin katıldığı sözde “anti işgal” etkinliği bugün hala bu düşünceye destek veren Rumlar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya devam ediliyor.



EOKA B’Yİ UNUTAMADILAR…

Barikata gelen grup; iki adet Yunan bayrağı, 1 adet Osmanlı dönemi Yunan bayrağı, iki adet Mahıtek Grubu flaması ile birlikte yunanca yazılı “1974’ü Unutmuyorum” ve kana bulanmış Kıbrıs haritası resmi üzerinde “Unutmuyorum” yazılı pankartları taşıyordu. Faşist sloganlarla hala terör örgütü EOKA B’nin var olduğu izlenimi veren ve Kıbrıs’ın Güneyi’ni Yunan yapmaya çalışılan bir tabloyla karşı karşıya kalındı.



“KIBRIS YUNANDIR” SLOGANI ATTILAR…

Barikata gelen grup, eylem sırasında Yunan milli marşı ile Anorthosis marşını okuyup meşale yaktı ve “Kıbrıs Yunandır, Türkler Kıbrıs’tan Dışarı, Kıbrıs Yunandır, Yunanistan, Yunanistan, Yunanistan” sloganları attı.



SÖZDE “BAYRAKLARINI” KULLANMADILAR…

Bu faşist etkinliğin üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen sıcak tutulması karşısında birçok Kıbrıslı Türk, “Hem Avrupa Birliği üyesiyim hem sözde “Kıbrıs Devletiyim” diyorsunuz, ama sözde “kendi bayrağını” bile göstermekten imtina eden bir toplumdan öte değilsiniz” yorumunda bulundu.