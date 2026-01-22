Kimliksizler Derneği, doğum yeri Kıbrıs olup Kıbrıs Cumhuriyeti doğum belgesi bulunan ve karma evlilikten doğan ancak henüz vatandaşlık başvurusu yap(a)mamış kişilere çağrıda bulundu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin vatandaşlık başvurularını henüz yapmadılarsa mutlaka yapmaları önerildi. Açıklamada, derneğin toplumsal mücadeleyi yükseltmek amacıyla kurulduğu, yalnızca gönüllülük esasına dayanan dar bir yönetici kadrosu ile faaliyet yürüttüğü belirtilerek, tek tek kişilerin başvurularına yardımcı olmanın mümkün olmadığı vurgulandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin keyfi ve hukuk dışı tutumları nedeniyle mağduriyetlerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, buna rağmen başvuruların yapılmasının son derece önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti doğum belgesine sahip karma evlilik çocukları için vatandaşlık başvuru sürecine ilişkin izlenmesi gereken adımlar ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

Bu kapsamda, başvuruda bulunacak kişilerin veya 18 yaşından küçük çocukları adına başvuru yapacak ebeveynlerin öncelikle Lefkoşa veya Larnaka Bölge Kaymakamlıkları üzerinden “Kıbrıs Vatandaşlığının Kazanılması” başlığı altında randevu almaları gerektiği belirtildi. Sistem üzerinden randevu alınırken uygun bir form bulunmaması halinde, en yakın formun seçilebileceği veya mümkünse form seçmeden randevu alınmaya çalışılabileceği ifade edildi.

Başvuru için gerekli evrakların ikişer fotokopi hazırlanması gerektiği belirtilen açıklamada; başvuru sahibinin Kıbrıs Cumhuriyeti doğum belgesi, KKTC kimliği, anne ve babaya ait evlenme belgesi, anne ve babanın mevcut tüm kimlikleri ile varsa aynı anne babadan olup Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan kardeşlere ait kimlik veya pasaportların sunulması gerektiği aktarıldı. Yurt dışında yapılan evliliklerde evlilik belgelerinin apostilli olması gerektiği de hatırlatıldı.

Ayrıca, ilgili başvuru dilekçesinin iki adet doldurulup eklenen belgelerin işaretlenmesi, her biri birer set olacak şekilde iki dosya hazırlanması ve orijinal belgelerin başvuru gününde ayrı bir dosyada bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Randevu gününde ilgili Bölge Kaymakamlığı’na gidilerek başvurunun şahsen yapılması gerektiği, 18 yaşından küçük çocuklar için ise yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan ebeveynin başvuru yapmasının yeterli olduğu belirtildi.

Başvurunun Lefkoşa Kaymakamlığı’nda Civil Registry bölümünde yapılacağı kaydedilen açıklamada, yetkili memura dosyanın teslim edilmesi ve ikinci set üzerine mutlaka “alındı mührü” vurulmasının ısrarla talep edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu aşamada herhangi bir ücret veya makbuz bulunmadığı ifade edildi.

Başvurunun alınmaması veya alındı mührü vurulmaması durumunda üst yetkililerle görüşme talep edilmesi gerektiği belirtilirken, başvurunun takibinin ilgili kaymakamlığa gidilerek ya da e-posta yoluyla yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer tarafından talep edilmesi halinde orijinal belgelerin ibraz edilmesi, ek formların doldurulması ve pul veya harç ödemesi yapılması gerektiği, yapılan ödemelere ait makbuzların mutlaka saklanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamanın sonunda ise vatandaşlığın onaylanmasının ardından kimlik ve pasaport işlemleri için gerekli formların doldurulacağı, ödemelerin yapılacağı ve fotoğraf çekimi nedeniyle 18 yaşından küçük çocukların da bu aşamada bizzat kaymakamlığa gitmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"VATANDAŞLIK BAŞVURULARINI HENÜZ YAP(A)MAYAN KİMLİKSİZLERE DUYURUMUZDUR:

Doğum yeri Kıbrıs olup Kıbrıs Cumhuriyeti Doğum Belgesini almış olan karma evlilik mağduru kişilerin, henüz yap(a)madılarsa vatandaşlık başvurularını yapmalarını öneriyoruz.

Derneğimiz toplumsal mücadeleyi yükseltmek amacıyla kurulup bu yönde faaliyet gösterdiğinden ve sadece gönüllülük esasına dayanarak çalışan dar bir yönetici kadrosuna sahip olduğumuzdan, tek tek kişilerin başvurularına yardımcı olmamız (ne kadar istesek de) mümkün olamamaktadır.

Bununla beraber, aşağıdaki adımları takip ederek başvurunuzu kendiniz veya 18 yaşından küçük çocuğunuz için yapabilirsiniz. Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri, keyfi ve hukuk dışı tutumu ile bizleri mağdur etmeye devam etse de başvurularımızı yapmamız çok önemlidir.

Kıbrıs Cumhuriyeti doğum belgesini almış olan karma evlilik çocukları için vatandaşlığa başvurma kılavuzu:

1-Aşağıdaki linkten "Aπόκτηση Κυπριακής Ιθαγένειας / Kıbrıs Vatandaşlığının Kazanılması"nı tıklayarak randevu alınınız:

- Lefkoşa'ya gidecekseniz (Nicosia District Administration):

https://nicosiadistrictadministration.simplybook.it/v2/...

- Larnaka'ya gidecekseniz (Famagusta District Administration):

https://famagustadistrictadministration.simplybook.it/v2/...

Not: Sistemden randevu almak için bir form seçmeniz gerekirse, kendi durumunuza en uygun formu randevu alabilmek amacıyla seçebilir veya mümkünse form seçmeden randevunuzu alamaya çalışabilirsiniz. Çünkü Kıbrıs’ta doğan karma evlilik çocukları için seçilebilecek uygun bir form (M...) sistemde bulunmuyor.

2- Aşağıdaki evrakların 2'şer fotokopisini çekiniz:

- Vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti doğum belgesi

- Vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişinin KKTC kimliği

- Vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişinin anne-babasının evlenme belgesi (Kıbrıs'ta evlenmişlerse ve evlilik belgesi bulunamıyorsa, ilgili kazanın Aile Mahkemesi Mukayyitliği'nden alınabilir. Kıbrıs'ta evlenip boşanmışlarsa da aynı şekilde ilgili Aile Mahkemesi Mukayyitliği'nden evlilik belgesi alınabilir.

Türkiye veya başka bir ülkede evlenmişlerse, belgenin Türkiye’de veya evliliğin yapıldığı ülkede apostillenmesi gerekmektedir.)

- Vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişinin anne-babasının mevcut tüm kimlikleri (KC, KKTC, TC veya varsa başka devlet kimlikleri)

- Aynı anne-babadan olma kardeşlerden Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı olan varsa o kardeş(ler)in Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği veya pasaportu

2-Aşağıdaki linkteki başvuru dilekçesini 2 adet çıktı alarak 2 adet doldurunuz. Eklediğiniz evrakları tikleyerek işaretleyiniz.

https://docs.google.com/.../15lSv.../edit...

4- İki adet başvuru dilekçenize, birer set fotokopi evraklarınızı ekleyiniz. Böylelikle elinizde, başvuru dilekçesi ve evraklarından oluşan 2 setiniz olacak. Orjinalleri, başvuru gününüzde ayrı bir dosyada yanınızda bulundurunuz ancak orijinal evraklarınızı bu aşamada (talep edilmedikçe) vermenize gerek yoktur.

5- Randevu gününüzde randevu aldığınız Dirstirct Administration Office'e (Bölge Kaymakamlığı) gidiniz. 18 yaşından büyükseniz şahsen gitmeniz gerekmektedir. 18 yaşından küçük çocuğunuz için başvuracaksanız, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip olan ebeveynin gitmesi yeterlidir. 18 yaşıdan küçük çocuğun ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ebeveynin gitmesine gerek yoktur.

6- Lefkoşa Kaymakamlığı'nda 2. katta bulunan Civil Registry bölümüne çıkınız. Yetkili memura kendinizin veya 18 yaşından küçük çocuğunuzun vatandaşlık başvurusu için geldiğinizi belirterek hazırladığınız bir seti veriniz. Evrakların veya kimliğinizin orijinallerini görmek isterse gösteriniz. Elinizde kalan ikinci seti de vererek bunun üzerine "alındı mühürü" (hangi tarihte hangi memur tarafından hangi evrakların alındığını gösteren bir mühür ve imza) vurulmasını ısrarla isteyiniz. (Türkçe, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmi dillerinen biri olup Civil Regstry bölümünde görevli bir Türkçe tercüman bulunmaktadır.)

Bir sureti alıp bir surete de alındı mührünü vurup size verirse başvurunzu yaptığınız anlamına gelir. Bu aşamada bir ücret veya makbuz yoktur.

7- Başvurunuz alınmaz veya alındı mührü vurulmazsa, bir üst yetkili ile, bölüm sorumlusu veya müdür ile görüşmeyi talep ediniz. Lefkoşa için giriş katındaki 5 numaralı odaya giderek başvurunuzun alınması ve alındı mührü vurulması için ısrarcı olunuz. Alınmazsa üst bir yetkili ile görüşmeyi talep ediniz.

8-Elinizeki alındı mühürlü dilekçe sureti ile başvurunuzu, gerek başvuru yaptığınız yere gidip sorarak gerekse de mail yoluyla (Lefkoşa: [email protected], [email protected], Larnaka: [email protected]) takip edebilirsiniz.

9- Sizden orijinal belgeler istenirse götürmeli, form doldurmanız gerekirse (doğum yeri, yılı, başvuranın 18 yaşından büyük veya küçük olması, ailenin vatandaşlık durumu vb. kriterlere göre farklı formlar vardır) doldurmalı, memurlar tarafından istenmesi halinde pul/harç ödemesi yapmalı ve aldığınız makbuzu mutlaka saklamalısınız.

9-Vatandaşlığınızın onaylandığı bilgisi size verildiğinde ise kimlik ve dilerseniz pasaport almak için gerekli formları doldurup, ödemeyi yaparak ve bizzat Kaymakamlığa giderek (bu aşamada fotoğraf da çekileceği için 18 yaşından küçük çocuğun da gitmesi gerekmektedir) işlemlerinizi tamamlayacaksınız."