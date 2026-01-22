Polisten edinilen bilgiye göre, 21 Ocak 2026 tarihinde yapılan kontroller kapsamında; Girne Turizm Limanı’nda ülkeye giriş yapmak üzere olan E.B.S. (E-56)’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Ercan Havalimanı’nda ise ülkeye giriş yapacak olan B.A. (E-42), A.T. (E-44) ve E.A. (E-52)’nin tasarruflarında, her biri yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.