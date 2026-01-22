Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, yasal statüsü bulunmadığı halde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklandı.
Polisten edinilen bilgiye göre, 21 Ocak 2026 tarihinde yapılan kontroller sonucunda söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.