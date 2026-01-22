Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyet, sanığı 6 ay hapse mahkum etti.

Kararı okuyan Uğur, ateşli silah tasarrufu suçlarının toplumu yakından ilgilendiren, kamu güvenliği açısından önem taşıyan suçlar olduğunu belirtti. Yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Yargıç, sanığın evinde ele geçirilen iki adet kuru sıkı tabanca ve mermileri ülkeye Girne Limanı’ndan ithal ettiğini, bu hususun aleyhinde ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiğini kaydetti. Yargıç, sanığın ifadesinde silahları eğlence amaçlı ve havaya sıkmak amacıyla aldığını söylediğini aktardı. Yargıç, silahların kuru sıkı olmasını, herhangi bir olayda kullanılmamasını, sanığın davalarını kabul etmesini ve sabıkasız oluşunu lehine değerlendirdiklerini belirterek, 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

Mehmet Arslan’ın 1 Aralık 2021 tarihinde Narkotik ekibi tarafından Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan aramada yatak odasında iki adet 9 milimetre çapında 2 adet kurusıkı tabanca ve şarjörleri, 9 milimetre çapında 2 adet canlı mermi ve 85 adet kurusıkı tabanca mermisi ve tabanca kılıfının bulunarak emare alınmıştı.