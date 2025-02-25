KrımSpas arama-kurtarma ekibi tarafından Rus sosyal paylaşım sitesi Vkontakte’de yapılan paylaşıma göre, Kırım’da yer alan Lastoçkino Gnezdo (Kırlangıç Yuvası) adlı tarihi şatonun gözlem güvertesinden denize atılan kedi Musya, bulunduğu kayalıklardan sağ olarak kurtarıldı.

Gönüllüler tarafından sosyal ağlarda yapılan paylaşımlarda, “KrımSpas kurtarıcıları kediyi yukarıya çıkardı, kedi kurtuldu” ifadeleri kullanıldı.

23 Şubat Pazar günü Lastoçkimo Gnezdo şatosunun ziyaretçilerinden birinin 40 metre yükseklikten kediyi aşağıya attığı anlaşıldı. Kısa bir süre sonra Canköy’de gözaltına alınan adam, kedinin ellerinden fırladığını söyleyerek acımasızca hareketini itiraf etti. Hakkında hayvanlara eziyet gerekçesiyle ceza davası açılan adamın 3 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.