Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin Brüksel’de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Kırok, “Avrupa Birliği (AB), sadece üye devletlerin değil, aynı zamanda yerel ve bölgesel yönetimlerin de iş birliği içinde çalıştığı çok katmanlı bir yönetişim sistemine sahiptir. AB’ye aday ülkeler ve potansiyel üyeler açısından ise yerel yönetimlerin AB normlarına uyumu hem demokratikleşme hem de bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşır” dedi.

“Yerel yönetimlerin AB ile uyumlu çalışması, sadece teknik bir süreç değil, aynı zamanda demokratikleşme, şeffaflık ve katılımcılığın artırılması anlamına gelir” diyen Kırok, şöyle devam etti:

“Bu süreçte, merkezi hükümetin yerel yönetimlere destek olması, bilgi paylaşımının artırılması ve kapasite geliştirme faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimler olarak bu gibi toplantıları daha fazla gerçekleştirmeli ve bu gibi toplantılarda daha görünür olmalıyız.”