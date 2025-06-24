Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Çatalköy-Değirmenlik dağ yolunu güvenli bir hale getirmek için somut bir adım atma kararı verdiklerini duyurdu.

Ceyhun Kırok, “Bugün yine Çatalköy-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen elim trafik kazası, bu güzergâhın ne denli tehlikeli olduğunu ve bir an önce güvenli hale getirilmesi gerektiğini acı bir şekilde bir kez daha gözler önüne sermiştir. Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak, bu yolda daha önce defalarca dile getirdiğimiz güvenlik eksiklikleri ve alınması gereken önlemler ne yazık ki bugüne kadar yeterince karşılık bulmamıştır” dedi.

Kırok, “Her geçen gün yaşanan kazalar can ve mal kayıplarına yol açmakta; bölgemizin insanlarını, sürücüleri ve ziyaretçileri ciddi tehlike altına sokmaktadır” ifadelerini kullandı.

Başkan Kırok, “Bu doğrultuda, belediyemiz artık bu konuda somut bir adım atma kararı almıştır. Çatalköy-Değirmenlik dağ yolunun modern, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde düzenlenmesi için geniş katılımlı bir inisiyatif başlatıyoruz” açıklamasını yaptı.

“TÜM İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARI DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, açıklamasının devamında ise şunları belirtti:

Bu inisiyatif kapsamında, Otelciler Birliği Başkanı Sayın Dimağ Çağıner, KTMMOB Başkanı Sayın Seran Aysal, Mutahitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ve birçok sivil toplum örgütünün desteğiyle bir araya gelerek gerekli projelendirme, teknik değerlendirme ve kamuoyu oluşturma çalışmalarını yürüteceğiz.

Hedefimiz; sadece tepkimizi ortaya koymak değil, aynı zamanda çözümün bir parçası olmaktır. Halkımızın güvenliği, bölgemizin ulaşım altyapısı ve turizm potansiyeli için bu yolun bir an önce yapılması elzemdir.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Sayın Dimağ Çağıner ile yapmış olduğumuz ilk görüşmede, sürece maddi manevi her türlü katkıyı koyma konusunda gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Tüm ilgili kurum ve kuruluşları da bu çabaya destek olmaya davet ediyor; kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”