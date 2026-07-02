Baykallı, halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı’nın yürüttüğü sürecin zayıflatılmasının, Kıbrıslı Türklerin iradesine zarar verdiğini kaydetti.

Baykallı yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, Lefkoşa, Ankara, Atina, Brüksel ve New York arasında yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü belirterek, Türkiye ile Avrupa Birliği yetkililerinin de sürece destek veren açıklamalar yaptığını ifade etti.

Adadaki seçilmiş liderlerin de, Ankara ve Atina ile iş birliği içerisinde diplomatik girişimleri sürdürmeye çalıştığını kaydeden Baykallı, tüm bu gelişmelere rağmen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun kullandığı söylemin yürütülen sürece zarar verdiğini savundu.

Uluslararası camiada farklı değerlendirmelere yol açan bu açıklamaların, Kıbrıslı Türkleri temsil eden Cumhurbaşkanı’nın elini zayıflattığını ve muhatapları karşısında zor durumda bıraktığını ifade eden Baykallı, bunun sorumluluğunun en başta hükümete ve Başbakan Ünal Üstel’e ait olduğunu ileri sürdü.

Hükümetin, Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarını sahiplenip sahiplenmediğini net bir şekilde ortaya koyması gerektiğini kaydeden Baykallı, “Hükümet, bu tutumu destekliyorsa bunu açıkça söylemeli, desteklemiyorsa da gereğini yapmalıdır.” dedi.