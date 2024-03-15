Porjeye, 19 Eylül 2023 tarihinde Arabahahmet İlkokulu ve Çağlayan İlkokulu ile başladıklarını ve LTB sınırları içerisinde yer alan devlete ait ana okul ve ilkokullardaki öğrenciler için başlatılan projenin 18 ilkokul ve anaokulu kapsadığını anlatan Kişmir, proje kapsamında 5 bin çocuğa sabah kahvaltısı verildiğini söyledi.

Kişmir, “Projeye ayrılan ciddi bir bütçe var ve bu LTB Beslenme Desteği Projesi bağışçıların desteği ve LTB’nin öz kaynakları ile oluşturuluyor” dedi.Çocuklarda büyüme ve gelişmenin desteklenmesi için en önemli faktörlerden birinin beslenme olduğunu, ülkede yeterli ve dengeli beslenemeyen, en önemli besinlere ulaşamayan ve sabah kahvaltısı yapmadan okula giden çocuklar bulunduğunu kaydeden Kişmir, günümüz şartlarında bir sandviçin bile bazen ulaşılamaz olabildiğine dikkat çekti.

Kişmir, “Maalesef bir sandviç ya da bir bisküvi bile alamayan çocuklar var ve bu onların suçu değil. Ülke şartlarında tek bir maaşla geçinmeye çalışan aileler çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Amacımız bu konuda toplumda farkındalık yaratmak ve sorumlu mercileri harekete geçirmek” dedi.

Projenin ilk günden bu yana hem halktan hem de kurum ve kuruluşlardan çok destek aldığını ve bununla gurur duyduklarını dile getiren Kişmir, en büyük mutluluğun ise çocukların gösterdikleri sevinçleri ve teşekkür olduğunu kaydetti.

Kişmir, “İlerleyen dönemlerde ise yeni ve yine topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceğiz. Projeye katkı koyan bağışçılarımıza sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.