Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 21 Nisan’da saat 01.30 sıralarında kız arkadaşının Gönyeli’deki evine balkondan girdiğini ve kendisini aldattığı gerekçesiyle 32 santimlik inşaat demiriyle balkon kapısının camını kırdığını söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün İskele’de tespit edilerek tutuklandığını, suçunu kabul eden gönüllü ifade verdiğini ve demir sopanın olay yerinde emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının farklı suçlardan da sabıkası bulunduğunu aktaran polis, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Normalde böyle biri değilim, karıncayı dahi incitmem” dedi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak 10 bin TL nakit teminat ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.