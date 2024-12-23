Yaşanan durumla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.12.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lapta’da, kız arkadaşının telefon numarasını istediği gerekçesiyle A.A.(E-21), A.G.Ş.(E-21)’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettiği sırada, sol kolunda takılı olan saatin kordonunu da kasten koparmak suretiyle hasara uğratmış ve kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşımıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, konu bıçak da emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.