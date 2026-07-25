Tören, protokol sırasına göre çiçeklerin şehit kabirlerine sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra şehitlik özel defteri imzalandı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Milletvekili Zorlu Töre yaptı.

Töre, Kıbrıs Türk halkının şehitler ve gaziler sayesinde bugün güvenlik içinde ve özgür yaşadığını, garantilerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden asla vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a yapacağı ziyarete de değinen Töre, Kıbrıs’ta güvenlik tehlikesi varmış gibi kullanılan “son fırsat” ifadelerini doğru bulmadığını belirtti. Kıbrıs’taki gerçeklerin ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların görülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaymakamlık adına konuşan Doğancı İlkokulu Öğretmeni Gülten Çağla Uluşan da, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yılları hakkında bilgiler vererek, Taşpınar halkının Rum saldırılarına karşı kahramanca direndiğini, ancak köyde dokuz kişinin acımasızca şehit edildiğini anlattı.

Konuşmaların ardından tören, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.