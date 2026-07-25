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Olayla ilgili soruşturmanın polis tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

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Polisten yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izni olmaksızın kaldığı belirlenen toplam 46 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, yasal statüsü bulunmadan KKTC'de ikamet ettiği tespit edilen 46 kişi tutuklandı.

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