Haravgi ve diğer gazeteler, AB genelinde olduğu gibi Güney Kıbrıs’ta da kızamık vakalarında, özellikle Korona salgını dönemi sonrasında bir artış gözlemlendiğini yazdılar.

Habere göre, “Makarios Hastanesi Çocuk Kliniği Başhekimi” Avraam İlia konuya ilişkin açıklamasında, geçen yıl çocuklarda 11 kızamık vakası gerçekleştiğini, şu anda da 13, 16 ve 17 aylık üç bebeğin bu hastalıktan tedavi görmekte olduklarını açıkladı.

İlia, kızamık vakalarındaki artışın, Korona salgını döneminde aşılara karşı oluşan yanlış inanışlar sebebiyle yaşandığını vurguladı.