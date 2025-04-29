“Kaybedeni Olmayan Turnuva” sloganıyla düzenlenen organizasyonda, ilkokullarda; Konuklar İlkokulu birinci, Girne Doğa International School ikinci, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu ise üçüncü olurken, ortaokullarda Hala Sultan İlahiyat Koleji birinci, Lefke Gazi Lisesi ikinci, Bayraktar Ortaokulu ise üçüncü gelerek, ödül almaya hak kazandılar.

Turnuvada ilkokul kategorisinde öğrenciler küre, pentago, abluka, motif ve equilibro oyunlarında yarışırken, ortaokul kategorisinde ise küre, pentago, abluka, mangala ve kulami oyunlarında yarıştılar.

Tüm kategorilerde birinci gelen öğrenciler Kars’ta yapılacak 7. Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası’na katılmaya hak kazandılar.

Tatar: “Gençler geleceğin teminatıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar turnuvanın ödül treninde yaptığı konuşmada, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Bilim ve Zekâ Vakfı’nın iş birliğinde düzenlenen KKTC 2. Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası’nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında iyi nesiller yetiştirebilmenin önemini işaret eden Tatar, gençlerin geleceğin teminatı olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların erken yaşlarda bu tür etkinliklerde yer almalarının faydalarına da dikkat çekerek, bu tür etkinliklere katılan çocukların gelecekte çok daha özgüvenli, akademik ve mesleki alanlarda çok daha başarılı olacaklarına inanç belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her konuda olduğu gibi bu gibi konularda da Kıbrıs Türk halkıyla iş birliği yapmasının çok değerli olduğunu söyleyen Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, imkanları fazla ve bu imkanlarını paylaşırken hiç ayrım yapmadan paylaşımda bulunmaları bizi mutlu etmektedir.” dedi.

Turnuvaya katılım gösteren tüm çocukları tebrik eden Tatar, etkinliğin gerçekleşmesi için katkı koyan herkese de teşekkür etti.

-“TEKNOFEST dünyanın önemli festivallerinden biri”

Tatar konuşmasında 1 Mayıs'ta başlayacak TEKNOFEST’in hazırlıklarının devam ettiğini de anımsatarak, havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’in dünyanın önemli festivallerinden biri olduğunu kaydetti.

Hem Kuzey Kıbrıs’tan hem de Türkiye’den 10 binlerce gencin festivale katılacağını vurgulayan Tatar, yarışmaların yanı sıra, gençlerin Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından ASELSAN, ROKETSAN gibi kuruluşlarının projelerini görebileceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST organizasyonu için 200’den fazla tırın 80 bin metrekarelik bir alanda çalışmalarına devam ettiğini de söyleyerek, etkinliğin gerçekleşmesinde büyük katkısı bulunan Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı’na teşekkür etti.

Etkinlik, öğrencilere madalya ve kupalarının takdim edilmesi sonrasında anı fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.