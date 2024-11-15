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Cumhurbaşkanı Tatar, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan tebriğe, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serin, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri, askerî erkan, konuk heyetler, muharip dernekler, parti başkanları dernek, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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