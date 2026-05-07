Marca'nın internet sayfasında manşete taşıdığı iddiada, Fransız futbolcu Tchouameni ve Uruguaylı oyuncu Valverde arasında son iki gündür antrenmanlarda büyük bir gerginlik yaşandığı belirtildi.

Haberde, "Real Madrid soyunma odasındaki gerilim, dün Valverde ve Tchouameni arasında yaşanan kavga sonrasında azalmak bir yana, son saatlerde daha da kötüleşti. Uruguaylı ve Fransız oyuncunun karıştığı son olay, Federico'nun hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı." denildi.

Kulüp içi kaynaklara dayandırılarak verilen haberde, iki futbolcu arasındaki gerginlik ilk olarak dünkü antrenmanda çıkarken Valverde'nin, Tchouameni'nin selamını almayarak tokalaşmamasıyla başladı.

Teknik heyetteki bazı kişilerin ve diğer futbolcuların müdahalesiyle dün yatıştırılan olayın bugün daha da büyüdüğü ve antrenman sonrasında soyunma odasında Tchouameni ve Valverde'nin kavga ettiği yazıldı.

Valverde'nin aldığı darbe sonrasında hastaneye giderek kaşına dikiş attırdığı da iddia edildi.

Marca gazetesi, hafta sonu oynanacak Barcelona-Real Madrid maçını hatırlatarak, şu yorumu yaptı:

"Olayın büyüklüğü, tartışmanın ardından sadece birkaç dakika içinde soyunma odasında acil bir toplantıya yol açtı. (Real Madrid kulüp yöneticilerinden) Jose Angel Sanchez de toplantıya katıldı ve her iki oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Bu eşi benzeri görülmemiş kriz toplantısı sırasında tek bir oyuncu bile antrenman sahasını terk etmedi. Amaç, tüm bu sorunlara son vermek ve kulübün en üst düzeylerinde ciddi endişeye neden olan gerginliğin tırmanmasını önlemekti. Şu anda Real Madrid'deki atmosfer son derece gergin, sinirler, iç bölünmeler ve durumun çözülmekten çok uzak olduğu hissi giderek artıyor. Tekil bir olay olmaktan çok uzak olan bu çatışma, takım için özellikle hassas bir dönemde iç uyumun belirgin bir şekilde bozulduğunu doğruluyor."

Marca'daki iddialar tüm İspanyol medyasında yer alsa da Real Madrid Kulübü konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Diğer yandan Barcelona maçının hazırlıklarına devam eden Real Madrid'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı olarak tek çalıştı.

Kavgayı doğrulayan Real Madrid, disiplin soruşturması açtı

Real Madrid Kulübü, iki yıldız oyuncusu Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiği iddialarını doğrulayıp bu futbolcular hakkında disiplin soruşturması açtığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından oyuncular Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatmaya karar verdiğini duyurur. Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki soruşturmanın sonuçlarını da en kısa sürede açıklayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

LaLiga'da 10 Mayıs Pazar günü, Barcelona-Real Madrid maçı oynanacak. Lider Barcelona'nın bu hafta lig şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor.