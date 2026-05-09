Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray 4-1'lik galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda Sane, Sallai, Osimhen ve Icardi ağları havalandırırken, Antalyaspor'da Saric takımının golünü atmıştı.

Galatasaray puanını 77 yaptı ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Antalyaspor 29 puanda kaldı.

Rams Park Stadyumu'nda oynanan maç nefesleri kesti. Karşılaşmada 6 gol çıkarken, Galatasaray maçı 4-2 kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini Lemina, Osimhen (2) ve Kaan Ayhan attı. Antalyaspor'da Soner Dikmen (2) ağları havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti.

