Seminere dernek üyelerinin yanı sıra Northerland ve Grand Sapphire personeli de katılım gösterdi. Katılımcılar, özellikle doğal afetler sırasında karşılaşılan psikolojik baskılarla başa çıkma, stresle mücadele ve zihinsel dayanıklılığı artırma konularında kapsamlı bilgilerle buluşturuldu.

Dr. İsmail Dut, afet anlarında bireylerin zihinsel gücünü koruyabilmesinin hem hayatta kalma becerileri hem de toplumsal dayanışma açısından kritik bir unsur olduğunu vurguladı.

Dernek yetkilileri, bu tür seminerlerin üyelerin ve destekçi kuruluş personelinin afetlere hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlıklı olmalarına katkı sağladığını belirtti. KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği, toplumsal bilinç ve dayanıklılığı artırmaya yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Seminerin sonunda KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Sn. Faysal Sadıkoğlu DR. İsmail Dut'a plaketini taktim edip katkılarından dolayı teşekkür etti.