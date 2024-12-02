Sarhoş oldu, evinin önünde oturuyor diye bıçakladı! Sarhoş oldu, evinin önünde oturuyor diye bıçakladı!

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