Ersin Tatar: Milli değerlere bağlı, maneviyatı güçlü nesillerin yetişmesinde kadınların rolü inkâr edilemez Ersin Tatar: Milli değerlere bağlı, maneviyatı güçlü nesillerin yetişmesinde kadınların rolü inkâr edilemez

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