Şenkul: Ülkemize, kentimize sahip çıkmak istediğimiz için herkesten özür diliyoruz Şenkul: Ülkemize, kentimize sahip çıkmak istediğimiz için herkesten özür diliyoruz

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