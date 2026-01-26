Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO) yapılan açıklamaya göre, bugün başlayıp 5 gün sürecek fuarda 120 metrekarelik “North Cyprus” standında, KKTC gıda sektörüne ait ihraç ürünleri uluslararası alım heyetleri ve ziyaretçilerle buluşturuluyor. Fuarda, süt ve süt ürünleri ile hellim, zeytin ve zeytinyağı, donmuş unlu mamuller ve narenciye ürünleri tadım ve tanıtım yoluyla sergileniyor.

“North Cyprus” standını, KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş ziyaret ederek katılımcı firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Koldaş’a Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu da eşlik etti.

Dubai Gulfood 2026’ya KKTC’den Devay Veteriner Danışmanlık Ltd. (Aydın Zeytinyağları), Arden Gıda Ltd., Maysa Gıda, Gülgün Süt Mamülleri Ltd., Onan S.Ü. Foods Ltd. Donmuş Ürünler, Akgöl Sütçülük Gıda ve Paketleme San. Ltd. ile Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) katıldı.