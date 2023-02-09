Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında KKTC kafilesinden olmayan 2 T.C. vatandaşı bir erkek şahsın daha cansız bedeninin çıkarıldığı açıklandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında KKTC kafilesinden olmayan 2 T.C. vatandaşı erkek kardeşimizin daha cansız bedeni bulunmuş ve çıkarılmıştır.

Kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”

Açıklamada, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.