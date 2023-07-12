KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kıbrıs hakkında yaptığı açıklamanın, mevcut gerçekleri yansıtmaktan uzak olduğunu belirterek, "(Açıklama) Kıbrıs'ta tek çözüm çerçevesi olarak kapsamlı bir şekilde tüketilmiş ve kategorik olarak başarısızlığa uğramış olan federal formülü tekrarlamaktan öteye gitmemektedir. Konsey’in bu yaklaşımı, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engeldir." dedi.

Dana, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın bugünkü sunumunun ardından BMGK tarafından yapılan basın açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Aynı egzersizin tekrarlanmasının farklı bir sonuç vermeyeceğinin bilincinde olan Kıbrıs Türk tarafının, Genel Sekreter'in "bu kez farklı olmalı" çağrısı doğrultusunda Kıbrıs için yeni ve gerçekçi bir vizyon olan "egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü" temelinde bir çözüm önerdiğinin altını çizen Dana, "Özden gelen haklarımız olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün teyidi, Ada'daki iki taraf arasında işbirliği zemininde bir anlaşmanın yolunu açacak resmi bir müzakere sürecinin başlayabilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için bir gerekliliktir." dedi.

Dana, BM Genel Sekreteri tarafından bir temsilci atanması konusunda ise Eylül 2021'de yapılan üçlü görüşmede, Jane Holl Lute yerine yeni bir kişisel temsilci atanması konusunda varılan mutabakattan Kıbrıs Rum tarafının geri adım attığını anımsattı.

BMGK tarafından yapılan açıklamada ciddi bir eksiklik teşkil eden diğer bir önemli hususun ise tüm adayı ilgilendiren konularda her iki tarafın işbirliğine duyulan ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Dana, "Hidrokarbon kaynakları veya düzensiz göç gibi konularda Konsey'in iki taraf arasında işbirliği çağrısında bulunmasının; esasen uzlaşı, güvenin tesisi ve Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılması hususunda elverişli bir ortam yaratılması yönündeki Konsey'in çağrılarıyla da tutarlı bir yaklaşım olacağı açıktır." açıklamasında bulundu.

"KKTC HALKINA UYGULANAN İZOLASYONUN GÖRMEZDEN GELİNMESİ CİDDİ BİR HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR"

Dana, Konsey'in, Kıbrıs'ta ciddi bir insan hakları ihlali teşkil eden ve olumsuz etkileri öncelikle genç nesil tarafından hissedilen "Kıbrıs Türk halkına yaşamın tüm alanlarında uygulanan izolasyonu" görmezden gelmeye devam etmesinin de ciddi bir hayal kırıklığı yarattığına işaret ederek, "Bu vahim adaletsizlik, Konsey tarafından tatmin edici bir şekilde ele alınmadığı sürece, Konsey'in Kıbrıs konusuna ilişkin iddia ettiği tarafsız yaklaşımının, ikna edici olması veya herhangi bir olumlu sonuç doğurması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

BMGK tarafından yapılan açıklamayı Ada'daki mevcut gerçekleri yansıtmaktan uzak olarak niteleyen Dana, "(Açıklama) Kıbrıs'ta tek çözüm çerçevesi olarak kapsamlı bir şekilde tüketilmiş ve kategorik olarak başarısızlığa uğramış olan federal formülü tekrarlamaktan öteye gitmemektedir. Konsey’in bu yaklaşımı, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engeldir." vurgusunda bulundu.