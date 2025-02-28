Toplantıda Mustafa Davulcu KKTC’nin, EİT’nin toplantı ve etkinliklerine uzun yıllardır gözlemci üye sıfatıyla her düzeyde katılım sağlamakta olduğunu hatırlatarak, bu tür etkinliklere katılımanın, Kıbrıs Türk halkının yıllardır tabi tutulduğu haksız ambargolar ve izolasyonu kırmak ve üye devletlerle ilişkileri geliştirilmek açısından önemini vurguladı. Davulcu, KKTC’nin geçtiğimiz Kasım ayında, Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte EİT 4’üncü Ekoturizm Uzmanlar Grubu Toplantısı’na evsahipliği yaptığını da hatırlattı.

Davulcu, Tahran’da EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Asad M. Khan ve Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Emrah Öngüt ile de görüştü.