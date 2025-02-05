Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, İstanbul’da bu yıl 28’ncisi düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı, bugün açıldı. Fuar’a Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan katıldı.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarın açılış konuşmasında, KKTC turizmi hakkında bilgiler verdi.

Ataoğlu, “Ülkeler arası turizm iş birliklerinin geliştiği, sektör temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığı ve küresel ölçekte turizm vizyonunun şekillendiği bu önemli organizasyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmek bizler için büyük bir onurdur.” dedi.

Turizmin sadece ekonomik kalkınma aracı olmadığını kaydeden Ataoğlu, turizmin kültürlerin kaynaşması, ülke tarihinin tanıtılması ve ülkenin doğal güzelliklerinin korunması, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan stratejik bir sektör olduğunu belirtti.

Ataoğlu, “KKTC olarak, Akdeniz’in kalbinde, eşsiz doğal güzelliklerimiz, tarihi mirasımız, zengin mutfağımız ve sıcak misafirperverliğimiz ile her geçen gün turizm alanında daha güçlü bir konuma geliyoruz” dedi.

-Turizm çeşitliliği...

Turizm çeşitliliğini artırmak adına, sürdürülebilir turizm politikaları geliştirdiklerini ifade eden Ataoğlu, doğa turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi ve gastronomi turizmi projelerine destek verdiklerini söyledi.

Ataoğlu, Girne, Gazimağusa ve Lefkoşa’daki tarihi mirası daha fazla ön plana çıkararak, turistlere kum ve deniz yanında, ülkenin köklü tarihini sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Ataoğlu “Ada-Kıbrıs markasıyla özellikle Türkiye pazarında olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ada turizmini önce kendi insanımıza, anavatanımıza anlatacağız. KKTC’nin büyük bir turizm potansiyeli olduğunu her kesime göstereceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı daha iyi tanıma ve tanıtma maksadıyla TÜRSAB’ın yakın zamanda büyük bir kafileyle KKTC’ye gelecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EMITT’in yeni iş birlikleri kurmak ve mevcut turizm politikalarını tanıtmak anlamında büyük bir fırsat sunduğunu kaydeden Ataoğlu, uluslararası yatırımcılar ve seyahat acenteleriyle yapacakları görüşmelerin, ülkeye uzun vadeli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

-"Kuzey Kıbrıs’ın turizmde yükselen bir marka olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz”

Ataoğlu, “Furda sergilediğimiz standımız ve gerçekleştirdiğimiz sunumlar sayesinde, Kuzey Kıbrıs’ın turizmde yükselen bir marka olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz” dedi.

Turizm politikalarında artık sadece büyüme değil, çevreye duyarlık ve sürdürülebilir kalkınmanın da öncelik almaya başladığını kaydeden Ataoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“KKTC olarak biz de turizm politikalarımızı bu anlayış çerçevesinde şekillendiriyoruz.

Yeşil Turizm Projeleri, eko-turizm girişimleri, doğal alanlarımızın korunması, çevreci otel uygulamaları ve yerel üreticiyi destekleyen gastronomi gibi adımlarla, hem doğal güzelliklerimizi koruyor hem de yerel halkın turizmden daha fazla yararlanmasını sağlıyoruz.”

Turizmin toplumları birbirine yakınlaştıran, kültürel anlayışı geliştiren ve ekonomiye doğrudan katkı sağlayan güçlü bir sektör olduğunu belirten Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bizler de turizmi bir devlet politikası olarak ele alıyor, sürdürülebilir, yenilikçi ve kaliteli turizm hizmetleri ile dünyaya açılmaya devam ediyoruz” dedi.