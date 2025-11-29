Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneği (ASİAD) tarafından organize edilen “Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri” töreni, 29 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Bostancı Dedeman Hotel’de geniş katılımla gerçekleştirildi. Türkiye ve çeşitli Türk devletlerinden seçkin iş insanları, siyasetçiler, akademisyenler, kültür ve sanat temsilcilerinin buluştuğu gece, Türk dünyasında ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda başarı gösteren kişi ve kurumları onurlandırdı.

Törene KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da katıldı. Bakan Çavuş, gece kapsamında “KKTC – Türk Dünyası Onur Ödülü”ne layık görüldü. Ödül, ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya tarafından takdim edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yaptığı konuşmada, Türk devletleri arasındaki ortak çalışmaların önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Türk dünyasının ortak hedeflerle ilerlemesi, üretimde dayanışmanın artması ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi hepimizin ortak sorumluluğudur. KKTC olarak her platformda bu iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Tarım ve doğal kaynaklar alanında atacağımız her adım, hem ülkemiz hem de Türk dünyası için sürdürülebilir bir gelecek inşa edecektir.

Bakan Çavuş, etkinlik boyunca Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve diğer Türk devletlerinden gelen temsilcilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Tören, Türk dünyası ülkeleri arasında yeni ortak projelerin, yatırımların ve kültürel bağların güçlenmesine vesile olan önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.