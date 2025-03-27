Yıllardır ülkemize turistik amaçla gelen şimdilerde ise Kıbrıs’ta ticari işler de yapan Hayri Közen ve casinolara oyun oynamak için gelen Nermin Denkler ve Tülay Çelili, eğlenmek için geldikleri casinolarda geçirdikleri güzel ve kaliteli vakitten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Üç Casino misafiri, KKKTC vatandaşlarına uygulanan yasağı anlam veremediklerini ve Kıbrıslı Türklerin bu güzide tesisleri kullanmalarına neden engel olunduğunu anlamadıklarını ifade ederken, polis baskınları sırasındaki ortamla ilgili değerlendirmede bulunarak yasağa ilişkin eleştirilerini dile getirdiler.

Közen: Kıbrıslı Türklerin Casinoya gitmek için Güneyi tercih ettiklerini üzülerek görüyorum

Kuzey Kıbrıs'a 25 yıldır gelen tanınmış spor adamlarından Hayri Közen, casinoların eğlence amaçlı gidilen mekanlar olduğunu ve insanların burada keyifli ve kaliteli vakit geçirmesi gerektiğine vurgu yaparken tablonun böyle olmamasının üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Orta sınıf bir oyuncu olduğunu söyleyen Közen, "Ben para kazanmaya değil, eğlenmeye geliyorum. Benim için Kıbrıs mutlu insanların bulunduğu yer. Casinoya geldiğimde oyun oynarken hem dinleniyor hem de eğleniyorum" dedi.

Ancak bazı Kıbrıslı Türklerin casinolarda rahat olamadıkları için Güney Kıbrıs'ı tercih ettiğini söyleyen Közen, "Bir arkadaşım Güney'deki casinoya gitti ve birçok Kıbrıslı Türk'ün de orada olduğunu gördü. İnsanlar burada rahat olamadıkları için güneye yöneliyor". Polis baskınları nedeniyle insanların tedirginliği ve bu durumun eğlence anlayışına zarar verdiğini belirten Közen, "Bu eğlencenin Kıbrıslı Türkler için de yasallaşmalı, insanların polis korkusu olmadan keyifli vakit geçirmesi sağlanmalı" diyerek arzusunu ifade etti.

Denkler: Kıbrıslılar için üzülüyorum

KKTC’de casinoların ülke vatandaşlarına yasak olmasına anlam veremediğini ifade eden ülkemize oyun için gelen Manisalı Nermin Denkler, uygulamanın Kıbrıslı Türkler açısından haksızlık olduğunu savundu.

"Kıbrıslı Türklerin casinolara girememesine üzülüyorum. Neden oynamasınlar, neden gelmesinler?" diyen Denkler, KKTC vatandaşlarının bu yasağa rağmen zaman zaman risk alarak casinolara girdiğini ve polis baskınlarında korkuya kapıldıklarını ifade etti.

"Ben Manisalıyım ve rahatça oynayabiliyorum ama Kıbrıslı Türkler için bu mümkün değil. Bence bu yasak kaldırılmalı" sözleriyle beklentisini aktaran Denkler, casino yasağının kaldırılması gerektiğini savundu.

Çelili: Herkes özgürce eğlenmeli

Türkiye'den Kıbrıs'a misafir olarak gelen Tülay Çelili, Kıbrıs’taki casinoları ziyaret ettikten sonra, deneyimlerini paylaştı. Çelili, casinoların oldukça kaliteli ve eğlenceli mekanlar olduğunu ifade ederek, "Polis bakını oldu, insanlar tedirgin oldu ve herkes kaçtı. Bence bu saçma, insanlar burada eğleniyor, ben keyif alıyorum" dedi.

Kıbrıslılara yönelik casinolarla ilgili yasakların kaldırılması gerektiğini savunan Çelili, "Bence herkes rahat olmalı, Kıbrıslılara yasak var, bu bence kaldırılmalı. Herkesin özgürce eğlenmesi gerek" şeklinde konuştu.