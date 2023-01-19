Protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık imza koyacak.

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’ndeki imza töreninin ardından KKTC ve Türkiye’den katılımlarla Kadın Kooperatifleri Buluşması gerçekleştirilecek.

İmza töreni ve Kadın Kooperatifleri Buluşması’na katılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yarın KKTC’ye gelecek.

İmza töreni ve Kadın Kooperatifleri Buluşması öncesinde, yine Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde KKTC ve Türkiye’den katılımlarla Kadın Kooperatifleri tecrübe paylaşımı paneli gerçekleştirilecek.

TAÇOY: "ARZUMUZ KADINLARIN İŞ GÜCÜNE VE EKONOMİK HAYATA KATILIMINI ARTIRMAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, günübirlik ziyaret için yarın KKTC’ye gelecek Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İş Birliği Protokolü imzalayacaklarını açıkladı.

Taçoy, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak için koopertifleşmeye önem verdiklerini; iş hayatında kadınları daha çok görmek istediklerini vurgulayarak halen yüzde 36 olan kadın çalışan sayısını yükseltmek için çalıştıklarını ifade etti.

Taçoy, BRT’de katıldığı 17’nci Saat programında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde yarın Beyarmudu’nda düzenlenecek “Kadın Kooperatifleri Buluşması” hakkında açıklamalarda bulundu.

Sigortalı çalışan oranında kadınların yüzde 36 payı olduğunu, bakanlığının, kadınların çalışma hayatına katılımını artırmak için bir dizi çalışması bulunduğunu anlatan Taçoy, “Bunlardan biri de kadınların kooperatifleşerek ürettiklerini pazarlayabilmeleridir” dedi.

Bu konuda aralık ayında TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bir dizi çalışma başlattıklarını belirten Taçoy, kooperatifleşme konusunda seminerler düzenlediklerini, yarın Beyarmudu’ndaki etkinlikte, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın kadınlara sertifikalarını vereceğini bildirdi.

Taçoy, yarın Beyarmudu’nda bir protokole daha imza atacaklarını açıkladı; “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İş Birliği Protokolü’nü imzalayacağız” dedi.

Bunun, hane halklarında sosyal yardım alanlara yönelik hizmetlerin daha düzenli hale getirilmesini de içereceğini kaydeden Bakan Taçoy, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki şehit arsalarının solundaki bir araziye “Sosyal Yardım Merkezi” binası inşası için de konuk bakanla bir protokole daha imza atacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, amaçlarının, KKTC’nin ekonomik ve sosyal açıdan gelişimini sağlayacak kuralları geliştirip TC’nin yardımıyla daha da ileri götürebilmek olduğunu ifade etti.

Taçoy, “Arzumuz kadınların üretime, iş gücüne ve ekonomik hayata katılımını artırmak; kooperatiflerin ürettiklerini pazarlamaktır. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha iyi yerlere gelmesini sağlamak için çalışıyoruz” dedi.