Araç ilanlarınızı tamamen ücretsiz olarak paylaşabileceğiniz hayalinizdeki araçları da tek tuşla bulabileceğiniz bir platform hayata geçti. Instagram’da ücretli ilan dönemi sona erdirecek bu uygulama ile ücretsiz alım satım ilan dönemi başlıyor.

KKTCar uygulamasına eklenen ilanlar, web sitesinde de ücretsiz olarak yayınlanıyor.

Çok kısa zamanda çok büyük etkileşim alan bu platformun sizde bir parçası olabilir araç alım satımlarınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Hemen “KKTCar” diye aratarak uygulamayı indirebilir veya kktcar.com/qr linkine tıklayarak ilanınızı ücretsiz paylaşabilirsiniz.