Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, trafik kazalarının sebepleri; süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak sıralandı.

Kazalar sonucu toplam 2 milyon 939 bin 500TL TL hasar oluştu.

-1350 sürücüye rapor

Ülke genelinde polis tarafından yapılan bir haftalık trafik kotrolleri sonucu ise toplam 12 bin 564 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1350 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (324), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (224), emniyet kemersiz araç kullanmak (159), seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (145), trafik levha ve işaretlerine uymamak (129), muayenesiz araç kullanmak (57), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (40), dikkatsiz sürüş (30), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (25), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (11), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (9), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (7), tehlikeli sürüş (5), trafik ışıklarına uymamak (3), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (3), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1) ve 178 diğer trafik suçları.”