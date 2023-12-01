Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 01 Ocak ile 30 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan dönemde toplam 45 kişide HIV pozitif saptandığı kaydedilen açıklamada, bahse konu rakamın 23’ünü KKTC vatandaşı kişiler oluşturduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada kadın – erkek ayrımına bakıldığında ise KKTC vatandaşlarının tümümün erkek olduğu diğer hastaların ise 8’inin kadın 14’ünün ise erkek olduğu bilgisi paylaşıldı.

DSÖ verilerine göre dünya genelinde 39 milyon kişi AİDS...

Öte yandan açıklamada Dünya Sağlık Örgütü verileri de paylaşıldı. Buna göre HIV, şu ana kadar yaklaşık 40,4 milyon kişinin hayatına mal oldu.

Konuyla ilgili açıklamanın devamında "2022'nin sonunda tahminen 39,0 milyon HIV pozitif kişi mevcutken 2022’de 630.000 kişi HIV ile ilişkili nedenlerden yaşamını kaybetmiş ve 1,3 milyon kişi HIV enfeksiyonuna yakalanmıştır." denildi.