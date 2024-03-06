Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bugün yayınlanan bir habere dikkat çekti.

CTP lideri Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"Bunca karmaşanın içerisinde sevgili Canan Onurer ve sevgili Ulaş Barış'ın Kıbrıs Postası'nda yayımlanan özel haberi arada kaynamamalı.

Rusya'daki seçimler için KKTC'de sandık kurulmuş. Gazeteci arkadaşlarımın Konsolosluk yetkililerinden aldığı bilgiye göre KKTC'de 50,000 Rus vatandaşı var. Bu rakamın seçmen sayısı mı, yoksa vatandaş sayısı mı olduğu teyit edilebilmiş değil.

Sn. Üstel'in bilip de söylemediği, Sn. Dursun Oğuz'un bilmediği, Sn. Tatar'ın 410,000 dediği, Sn. Akpınar'ın da 1 milyon olarak tahmin ettiği "nüfus"un içine, eğer yoksa bu rakamı/rakamları da eklemekte yarar var sanırım!.."