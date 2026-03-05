Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Alperen Asena, olguları aktardı. Polis, 04 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren toplam 567 gün yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların başlatıldığını belirterek, soruşturmanın tamamlanabilmesi adına bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.